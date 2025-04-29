Ліга чемпіонів 2024-2025 виходить на фінішну пряму. Цього тижня у турнірі пройдуть перші півфінальні матчі, серед яких – бій між Арсеналом та ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

До теми Арсенал і ПСЖ зійдуться у битві за фінал Ліги чемпіонів: хто фаворит у суперматчі

Все заради фіналу

Обидва клуби вже вирішили завдання на внутрішній арені. "Каноніри" не змогли нав'язати конкуренцію Ліверпулю за перше місце, але вже майже гарантували собі путівку в ЛЧ на наступний сезон.

ПСЖ ще в середині квітня оформив чемпіонство у Лізі 1 і тепер може повністю сконцентрувати свою увагу на головному єврокубку. У ньому обидві команди набрали прекрасну ходу у 2025 році.

Арсенал знищив ПСВ в 1/8 фіналу, після чого двічі впевнено розібрався із чинним тріумфатором турніру Реалом. ПСЖ взагалі став головним вбивцею англійських клубів. На етапі ліги парижани перемогли Манчестер Сіті, а у плей-оф вибили потужні Ліверпуль та Астон Віллу.

Читайте також Іспанія та Англія завоювали по додатковому місцю в Лізі чемпіонів: деталі регламенту УЄФА

Де дивитися

Матч Арсенал – ПСЖ онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 29 квітня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Емірейтс".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Арсенал – ПСЖ. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.