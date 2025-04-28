Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 пройдуть перші матчі 1/2 фіналу. На вівторок винесена гра у Лондоні, де місцевий Арсенал прийматиме ПСЖ, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Бій за фінал

Обидві команди набрали непогані кондиції навесні та вразили у поточній Лізі чемпіонів. Арсеналу вдалось опинитися у топ-трійці таблиці основного етапу, вигравши 6 з 8-ми матчів. У плей-оф же підопічні Артети знищили ПСВ та впевнено пройшли Реал у чвертьфіналі.

У чемпіонаті ж команда Артети йде на другому місці та вже де-факто вирішила завдання потрапляння в наступну ЛЧ. Так само вже не має мотивації на внутрішній арені ПСЖ.

Французи ще в середині квітня забезпечили собі чемпіонство. В ЛЧ команда розпочала не надто вдало – лише одна перемога у п'яти матчах. Але тріумфи над Манчестер Сіті, Ліверпулем та Астон Віллою змусили повірити, що підопічні Енріке готові боротися за трофей.

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Прогноз Favbet

Принаймні у півфіналі проти Арсеналу їх шанси на прохід оцінюються трохи вище – 1,81 проти 2,00 на "канонірів". Правда, у лондонському матчі фаворитом будуть саме англійці:

перемога Арсеналу – 2,17

нічия – 3,40

перемога ПСЖ – 3,45

При цьому експерти з Favbet сумніваються у тому, що зустріч буде результативною. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,94, тоді як на ТМ2,5 – 1,92. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,76.

Головні фаворити на забитий гол:

Букайо Сака (Арсенал) – 2,93

Усман Дембеле (ПСЖ) – 3,05

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 3,20

Леандро Троссар (Арсенал) – 3,30

Ітан Нванері (Арсенал) – 3,30

Рахім Стерлінг (Арсенал) – 3,60

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) – 3,60

Габріель Мартінеллі (Арсенал) – 3,60

Дезіре Дуе (ПСЖ) – 4,40

Мартін Едегор (Арсенал) – 4,65

Нагадаємо, що Арсенал та ПСЖ вже зустрічались у цій Лізі чемпіонів. У другому турі "каноніри" тріумфували вдома з рахунком 2:0 завдяки м'ячам Саки та Гаверца.