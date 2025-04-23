Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Це дозволило гостям переписати історію європейського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на LiveScore.

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Неймовірне досягнення

Підопічні Луїса Енріке продовжили безпрограшну гостьову серію в чемпіонаті Франції до 39 матчів. У них вони здобули 30 перемог і дев’ять разів було зафіксовано нічиї.

Таким чином, ПСЖ встановив абсолютний рекорд п'яти найсильніших ліг Європи за найдовшою серією без поразок на виїзді. Востаннє паризька команда залишала поле переможеною в гостях у чемпіонаті аж у лютому 2023 року, коли поступилася Монако з рахунком 1:3.

Паризький колектив перевершив досягнення італійського Мілана. "Росонері" у період 1991-1993 років не програвали у 38 виїзних матчах Серії А.

Дивіться відеоогляд історичного матчу Нант – ПСЖ

До слова. ПСЖ достроково став чемпіоном Франції ще на початку квітня. Після 30 турів команда Луїса Енріке набрала 78 очок, не зазнавши жодної поразки в Лізі 1.

Зазначимо, що продовжити свою унікальну серію паризький клуб матиме можливість 3 травня в матчі проти Страсбурга. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.