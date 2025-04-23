Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Это позволило гостям переписать историю европейского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScore.

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Невероятное достижение

Подопечные Луиса Энрике продлили беспроигрышную гостевую серию в чемпионате Франции до 39 матчей. В них они одержали 30 побед и девять раз были зафиксированы ничьи.

Таким образом, ПСЖ установил абсолютный рекорд пяти сильнейших лиг Европы по самой длинной серии без поражений на выезде. В последний раз парижская команда покидала поле побежденной в гостях в чемпионате аж в феврале 2023 года, когда уступила Монако со счетом 1:3.

Парижский коллектив превзошел достижение итальянского Милана. "Росонери" в период 1991-1993 годов не проигрывали в 38 выездных матчах Серии А.

Смотрите видеообзор исторического матча Нант – ПСЖ

К слову. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции еще в начале апреля. После 30 туров команда Луиса Энрике набрала 78 очков, не потерпев ни одного поражения в Лиге 1.

Отметим, что продолжить свою уникальную серию парижский клуб будет иметь возможность 3 мая в матче против Страсбурга. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.