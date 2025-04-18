У єврокубках підійшли до завершення стадії 1/4 фіналу. В боротьбі за Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій залишились лише по чотири клуби, повідомляє 24 Канал.

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П'ять місць Ла Лізі

Тим часом завершилась боротьба за додаткові путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Згідно з розподілом від УЄФА, дві найкращі країни за підсумком поточного сезону у таблиці коефіцієнтів УЄФА отримають по одному бонусному місцю в головному єврокубку.

Раніше одну з цих путівок забронювала за собою Англія, яку в ЛЧ представлять вже як мінімум 5 клубів. Тепер же стала відома і друга асоціація-володарка бонусного місця.

Нею стала Іспанія, від якої у півфінали різних єврокубків потрапили Барселона, Атлетік та Бетіс. Коефіцієнт клубів Ла Ліги у цьому сезоні зріс до 23,250 балів. Найближчий переслідувач іспанців Італія має 21,187 бала.

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Серія А втратила цього тижня Лаціо, але від неї в боротьбі за євротрофеї залишаються Інтер та Фіорентина. Навіть якщо вони виграють всі свої матчів та візьмуть єврокубки, то їх коефіцієнт становитиме максимум 23,187. Тому саме Іспанії дістається п'ята путівка в Лігу чемпіонів.

Наразі це місце у Ла Лізі посідає Вільярреал, який відстає від четвертого Атлетіка на шість балів при матчі в запасі. Також на бонусну путівку претендує і Бетіс, у якого відставання від "жовтої субмарини" дорівнює три очки.