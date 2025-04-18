У четвер, 17 квітня, в Лізі Європи 2024-2025 відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу. За їх підсумками визначились чотири команди, які продовжать боротьбу за трофей, повідомляє 24 Канал.

До теми Мудрик зберігає шанс на трофей: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги конференцій

Спокійний Тоттенхем

Важливим стимулом у перемозі в ЛЄ є не стільки сам трофей. Переможець турніру напряму потрапить в Лігу чемпіонів на наступний сезон незалежно від місця в чемпіонаті. Саме тому результати в Лізі Європи є важливими для Манчестер Юнайтед та Тоттенхема.

Обидва клуби застрягли в нижній частині таблиці АПЛ, тому намагаються реалізувати свій єдиний шанс на єврокубки. У перших матчах проти Ліона та Айнтрахта були зафіксовані нічиї.

У "шпор" була складніша задача, адже їм належало грати на виїзді проти одного з грандів Бундесліги. Проте лондонцям вдалось досягти своєї мети, нав'язавши свою гру франкфуртцям.

Єдиний гол у зустрічі був забитий з пенальті після грубого фолу кіпера Айнтрахта на Меддісоні. Точний удар на рахунку Соланке. Цього вистачило для виходу у півфінал. А ось Манчестер Юнайтед був на межі вильоту.

Манчестер Юнайтед запалює

Команда Аморіма почала дуже впевнено та забила двічі до перерви. Здавалось, що Ліон вже добитий, але у другому таймі "ткачам" вдався крутий камбек. Помилки Йоро в обороні дозволили Толіссо та Ляказетту зрівняти рахунок та перевести матч в екстратайм.

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На нього Ліон вийшов у меншості через дві жовті картки у Толіссо. Проте підопічним Фонсеки вдалось приголомшити суперника та вдесятьох забити два голи у ворота Онана. Шеркі та Ляказетт, здавалось, остаточно вибили МЮ.

Втім доля знову вирішила повернути все на 180 градусів. Фернандеш з пенальті скоротив відставання, а голи Мейну та Магуайра на останніх хвилинах принесли "дияволам" неймовірну перемогу.

Провал Лаціо

Суперником англійців у 1/2 фіналу буде Атлетік, який без проблем розібрався вдома із Рейнджерсом. Ще одним півфіналістом сенсаційно став Буде-Глімт. Норвежці у першому матчі здолали Лаціо 2:0, але у Римі отримали два у свої ворота.

В екстратаймах команди обмінялись м'ячами і зрештою гості пройшли далі завдяки серії пенальті. У півфіналі Буде-Глімт зіграє із Тоттенхемом.

Всі результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи:

Атлетік – Рейнджерс 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Сансет, 45+4 (пен), Вільямс, 80.

Айнтрахт – Тоттенхем 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол : Соланке, 43 (пен).

(перший матч – 1:1) : Соланке, 43 (пен). Манчестер Юнайтед – Ліон 5:4 (перший матч – 2:2)

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толіссо, 71, Ляказетт, 78, 108 (пен), Шеркі, 105.