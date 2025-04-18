В четверг, 17 апреля, в Лиге Европы 2024-2025 состоялись ответные матчи 1/4 финала. По их итогам определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей, сообщает 24 Канал.

По теме Мудрик сохраняет шанс на трофей: результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций

Спокойный Тоттенхэм

Важным стимулом в победе в ЛЕ является не столько сам трофей. Победитель турнира напрямую попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон независимо от места в чемпионате. Именно поэтому результаты в Лиге Европы важны для Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

Оба клуба застряли в нижней части таблицы АПЛ, поэтому пытаются реализовать свой единственный шанс на еврокубки. В первых матчах против Лиона и Айнтрахта были зафиксированы ничьи.

У "шпор" была сложная задача, ведь им предстояло играть на выезде против одного из грандов Бундеслиги. Однако лондонцам удалось достичь своей цели, навязав свою игру франкфуртцам.

Единственный гол во встрече был забит с пенальти после грубого фола кипера Айнтрахта на Мэддисоне. Точный удар на счету Соланке. Этого хватило для выхода в полуфинал. А вот Манчестер Юнайтед был на грани вылета.

Манчестер Юнайтед зажигает

Команда Аморима начала очень уверенно и забила дважды до перерыва. Казалось, что Лион уже добит, но во втором тайме "ткачам" удался крутой камбэк. Ошибки Йоро в обороне позволили Толиссо и Ляказетту сравнять счет и перевести матч в экстра-таймы.

Читайте также Игрок МЮ убедил судью не ставить пенальти в ворота соперников: видео благородного поступка

На него Лион вышел в меньшинстве из-за двух желтых карточек у Толиссо. Однако подопечным Фонсеки удалось ошеломить соперника и вдесятером забить два гола в ворота Онана. Шерки и Ляказетт, казалось, окончательно выбили МЮ.

Впрочем, судьба снова решила повернуть все на 180 градусов. Фернандеш с пенальти сократил отставание, а голы Мэйну и Магуайра на последних минутах принесли "дьяволам" невероятную победу.

Провал Лацио

Соперником англичан в 1/2 финала будет Атлетик, который без проблем разобрался дома с Рейнджерсом. Еще одним полуфиналистом сенсационно стал Буде-Глимт. Норвежцы в первом матче одолели Лацио 2:0, но в Риме получили два в свои ворота.

В экстра-таймах команды обменялись мячами и в конце концов гости прошли дальше благодаря серии пенальти. В полуфинале Буде-Глимт сыграет с Тоттенхэмом.

Все результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы:

Атлетик – Рейнджерс 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Сансет, 45+4 (пен), Уильямс, 80.

Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол : Соланке, 43 (пен).

(первый матч – 1:1) : Соланке, 43 (пен). Манчестер Юнайтед – Лион 5:4 (первый матч – 2:2)

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Ляказетт, 78, 108 (пен), Шерки, 105.