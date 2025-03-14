В этом поединке произошел эпизод, который является воплощением фэйр-плей в чистом виде. Благородным поступком отметился левый защитник "красных дьяволов" Патрик Доргу.

Читайте также "Он вдохновляет своих партнеров": тренер Олимпиакоса оценил игру Яремчука, сделавшего дубль в ЛЕ

Образцовое поведение защитника МЮ

На 84-й минуте встречи датский футболист на скорости ворвался в штрафную площадку гостей, а защитник Реал Сосьедада Амари Траоре сыграл в подкате. После этого арбитр матча Иманоль Альгуасиль назначил пенальти в ворота испанского клуба.

Патрик сразу же подбежал к рефери и признался, что соперник сыграл чисто против него. Судья пошел после этого пересмотреть VAR и убедился, что действительно не было фола и отменил свое решение.

Как Доргу придерживался принципа честной игры: смотрите видео

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал поступок Патрика Доргу, сообщает 24 Канал со ссылкой на NRK. Он похвалил своего подопечного за честность и выразил удовлетворение от того, что этот эпизод не помешал его команде пробиться в следующую стадию турнира.

Это хорошо. Я горжусь им, но не знаю сказал бы то же, если бы счет был другим. Хорошее выступление с его стороны,

– сказал португалец.

Важно. Этот эпизод произошел при счете 2:1, когда "красные дьяволы" имели преимущество лишь в один мяч по сумме двух поединков (в первом команды сыграли вничью 1:1). После этого МЮ забил еще два гола и одержал комфортную победу.

Отметим, что в четвертьфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет против французского Лиона. Матчи состоятся 10 и 17 апреля.