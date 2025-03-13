В четверг, 13 марта, состоялась 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025. Восемь команд уже сыграли свои матчи, но вышли в следующую стадию турнира только сильнейшие коллективы, сообщает 24 канал.

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Яремчук и Довбик покидают турнир

Олимпиакос в 1/8 финала Лиги Европы сыграл против Буде-Глимта. Греческий клуб смог одолеть норвежский коллектив во второй игре 2:1. Однако победа не помогла Яремчуку и компании выйти дальше, ведь они проиграли первую игру – 3:0.

Вторым четвертьфиналистом Лиги Европы стал Атлетик Бильбао. Испанский коллектив, несмотря на поражение в первой игре 2:1, дома победил Рому со счетом 3:1. "Волки" с Артемом Довбиком покидают турнир, уступив 4:3 по итогам двух матчей.

Зато другая итальянская команда Лацио смогла пробиться в четвертьфинал еврокубковых соревнований. "Капитолийцы" одолели чешскую Викторию Пльзень в двухматчевом противостоянии – 3:2.

Айнтрахт уверенно прошел Аякс на пути к четвертьфиналу Лиги Европы. Немцы уверенно пробились в следующий раунд турнира, разгромив нидерландцев 6:2 по результатам двух матчей.

Сегодня также сыграют Лион, ФКСБ, Тоттенхэм, АЗ, Рейнджерс, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад. Матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.