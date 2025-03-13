Атлетик – Рома 3:1

Гол: Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Паредес, 90+3 (с пенальти)

Удаления: Гуммельс, 11 (Р)

В первом матче победу со счетом 2:1 одержала Рома. Тогда римляне забили решающий мяч в компенсированное время, пишет 24 Канал.

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Беспомощная Рома

Клаудио Раньери в стартовом составе "волков" выпустил Артема Довбика. На острие атаки он заменил узбека Шомуродова.

Начало встречи стало холодным душем для Ромы. На 11-й минуте красную карточку за грубую игру получил защитник Матс Гуммельс. Ненужное удаление усложнило задачу для подопечных Раньери.

В конце первого тайма хозяева поля вышли вперед. Форвард Атлетика Нико Уильямс оказался на ударной позиции и точно отправил мяч в угол ворот.

Видео первого гола Уильямса

В начале второго тайма Раньери заменил Довбика, который был незаметным на поле. Впоследствии на скамейку запасных сел и Пауло Дибала. Вместо аргентинца вышел Шомуродов. Он оживил игру в атаке, но это не помогло римлянам.

На 68-й минуте Берчиче сильным ударом головой замкнул подачу с углового, удвоив преимущество Атлетика.

Видео гола Берчиче

"Баски" не остановились на достигнутом. За восемь минут до завершения основного времени Уильямс мастерским ударом снял вопрос о победителе.

Видео второго гола Уильямса

В компенсированное время Рома сделала одиннадцатиметровый. Паредес реализовал пенальти, сократив счет во встрече.

Видео гола Паредеса

До финального свистка футболисты Ромы пытались перевести игру в овертайм. Однако чуда не произошло. Атлетик одержал уверенную победу – 3:1.