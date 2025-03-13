У четвер, 13 березня, відбулась 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025. Вісім команд уже зіграли свої матчі, але вийшли у наступну стадію турніру лише найсильніші колективи, повідомляє 24 канал.

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Яремчук та Довбик покидають турнір

Олімпіакос у 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв проти Буде-Глімта. Грецький клуб зміг здолати норвезький колектив у другій грі 2:1. Однак перемога не допомогла Яремчуку і компанії вийти далі, адже вони програли першу гру – 3:0.

Другим чвертьфіналістом Ліги Європи став Атлетік Більбао. Іспанський колектив, попри поразку у першій грі 2:1, вдома переміг Рому з рахунком 3:1. "Вовки" з Артемом Довбиком покидають турнір, поступившись 4:3 за підсумками двох матчів.

Натомість інша італійська команда Лаціо змогла пробитись у чвертьфінал єврокубкових змагань. "Капітолійці" здолали чеську Вікторію Пльзень у двоматчевому протистоянні – 3:2.

Айнтрахт впевнено пройшов Аякс на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи. Німці впевнено пробились у наступний раунд турніру, розгромивши нідерландців 6:2 за результатами двох матчів.

Сьогодні також зіграють Ліон, ФКСБ, Тоттенхем, АЗ, Рейнджерс, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Реал Сосьєдад. Матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.