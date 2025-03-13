По ходу зустрічі грецький клуб поступався гостям з рахунком 1:0. Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук з'явився на полі у другому таймі, повідомляє 24 канал.

Читайте також Форвард збірної України ефектно потролив Трампа на тлі принизливих заяв у бік Зеленського

Вдалий вихід на заміну

Роман Яремчук увійшов у гру на початку другого тайму. Українському форварду вистачило менше десяти хвилин, аби забити м'яч.

Яремчук отримав чудову передачу та вийшов на побачення із Нікітою Хайкіним. Роман впевнено переграв російського голкіпера Буде-Глімт та зрівняв рахунок у грі – 1:1.

Вже на 65-й хвилині матчу Роман Яремчук оформив дубль у ворота норвезької команди. Форвард збірної України та Олімпіакоса влучно пробив з під захисника у штрафному майданчику суперника.

Романа Яремчука оформив дубль: дивіться відео