Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Роман Яремчук, который отметился дублем, выйдя на замену во втором тайме.

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Испанец отдал должное Яремчуку

На послематчевой пресс-конференции главный тренер греческого клуба Хосе Луис Мендилибар прокомментировал выступление украинского нападающего. Он остался доволен игрой 29-летнего форварда, однако не считает своей ошибкой оставить его на скамейке запасных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport24.

"Я не жалею о том, что Яремчук не вышел в стартовом составе. Он забил два гола, потому что вышел на поле во втором тайме. Мы не знаем, как он сыграл бы, если бы вышел с первых минут. Роман сделал все возможное, чтобы помочь команде. Это очень важно.

Он вдохновляет своих партнеров. Это качество пригодится нам в будущих играх. Нельзя забывать, что в предыдущем матче украинец вышел с первых минут, но не сумел забить ни одного гола", – сказал Мендилибар.

Справка. Несмотря на победу на домашней арене Олимпиакос покинул турнир. В первом поединке греческий коллектив уступил Буде-Глимту со счетом 0:3.

Отметим, что в нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах за "красно-белых", в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. В среднем одно результативное действие он делает всего за 83 минуты.