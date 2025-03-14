В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025. Команды подарили болельщикам немало голов и яркие эмоции от футбола, сообщает 24 канал.

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Неудачный вечер для Ромы

Итальянская Рома с Артемом Довбыком противостояла Атлетику из Бильбао. Испанский клуб деклассировал "волков", одержав победу со счетом 3:1. Баскам помогло удаление Матса Хуммельса на старте матча.

Олимпиакос, где играет Роман Яремчук, встречался с Буде-Глимт. Греческий клуб хотя и вылетел из турнира, но смог напоследок победить норвежский коллектив со счетом 2:1. Украинский форвард оформил дубль.

Другой клуб из столицы Италии Лацио дома принимал Викторию Пльзень. Команды в напряженном матче сыграли вничью – 1:1.

В последней игре первой половины футбольного вечера Айнтрахт уничтожил Аякс. Матч завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 4:1.

Хет-трик Фернандеша

Центральный матч вечера Лиги Европы состоялся между Манчестер Юнайтед и Реалом Сосьедадом. "Красные дьяволы" благодаря хет-трику Бруно Фернандеша и голу Диогу Далота одолели испанский коллектив со счетом 3:1.

В других матчах французский Лион одолел румынский ФКСБ, Тоттенхэм переиграл АЗ, а Рейнджерс переиграл Фенербахче в серии послематчевых пенальти – 3:2.

Все результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы: