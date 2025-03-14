В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025. Команды подарили болельщикам немало голов и яркие эмоции от футбола, сообщает 24 канал.
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Неудачный вечер для Ромы
Итальянская Рома с Артемом Довбыком противостояла Атлетику из Бильбао. Испанский клуб деклассировал "волков", одержав победу со счетом 3:1. Баскам помогло удаление Матса Хуммельса на старте матча.
Олимпиакос, где играет Роман Яремчук, встречался с Буде-Глимт. Греческий клуб хотя и вылетел из турнира, но смог напоследок победить норвежский коллектив со счетом 2:1. Украинский форвард оформил дубль.
Другой клуб из столицы Италии Лацио дома принимал Викторию Пльзень. Команды в напряженном матче сыграли вничью – 1:1.
В последней игре первой половины футбольного вечера Айнтрахт уничтожил Аякс. Матч завершился разгромной победой немецкого клуба со счетом 4:1.
Хет-трик Фернандеша
Центральный матч вечера Лиги Европы состоялся между Манчестер Юнайтед и Реалом Сосьедадом. "Красные дьяволы" благодаря хет-трику Бруно Фернандеша и голу Диогу Далота одолели испанский коллектив со счетом 3:1.
В других матчах французский Лион одолел румынский ФКСБ, Тоттенхэм переиграл АЗ, а Рейнджерс переиграл Фенербахче в серии послематчевых пенальти – 3:2.
Все результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы:
- Олимпиакос – Буде-Глимт 2:1
Голы: Яремчук, 53, 65 – Гег, 36
Удаление: Дзолакис, 88 (Олимпиакос)
- Атлетик – Рома 3:1
Голы: Нико Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Паредес 90+3 (П)
Удаления: Хуммельс, 11 (Рома)
- Лацио – Виктория Пльзень 1:1
Голы: Романьоли 77 – Шульц, 52
- Айнтрахт – Аякс 4:1
Голы: Багойя, 7, Гетце, 25, 82, Экитике, 67 – Тейлор 78
- Лион – ФКСБ 4:0
Голы: Микаутадзе 14, 47, Нуама, 37, 88
- Тоттенхэм – АЗ 3:1
Голы: Одобер, 26, 74, Медиссон, 48 – Копмейнерс, 63
- Рейнджерс – Фенербахче 0:2 (3:2 по пенальти)
Голы: Шимански, 45, 73
- Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1
Голы: Фернандеш, 16 (П), 50 (П), 88, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (П)
Удаления: Арамбуру, 63 (Реал Сосьедад)