Шанс для "парижан" исправить статистику: история противостояния Арсенал – ПСЖ

В Лиге чемпионов стартует стадия полуфинальных матчей. В первом поединке встретятся лондонский Арсенал и чемпион Франции Пари Сен-Жермен.

Во вторник, 29 апреля, состоится первый полуфинал Лиги чемпионов-2024/25, в котором встретятся Арсенал и ПСЖ. Поединок на "Эмирейтс" начнется в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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ПСЖ еще не побеждал Арсенал

Пути "канониров" и "парижан" пересекались семь раз: пять в еврокубках и два в рамках товарищеских клубных турниров. Четыре победы одержал Арсенал, а еще три встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей тоже в пользу лондонцев: 14:6.

Первая встреча соперников состоялась 28 марта 1994 года в полуфинале Кубка обладателей Кубка сезона-1993/94. В составе Арсенала тогда блистали голкипер Дэвид Симен, культовый защитник Тони Адамс и форвард Иан Райт. За ПСЖ играли не менее звездные Давид Жинола, Джордж Веа и Бернар Лама.

В первом матче соперники не определили победителя – 1:1. Тогда голы забили Жинола и Райт. В ответном матче минимальную победу (1:0) праздновали "канониры". Победный удар нанес Кевин Кэмпбелл.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов команды уже встречались. На стадии основного этапа Арсенал уверенно победил чемпионов Франции со счетом 2:0. "Канониры" создали себе превосходство в первом тайме благодаря голам Гаверца и Сака.

Крупнейшая победа и лучший бомбардир

В 2018 году Арсенал и ПСЖ приняли участие в Международном кубке чемпионов. В турнире приняли участие 18 европейских команд. "Канониры" поиздевались над "парижанами", отгрузив пять мячей. Тогда встреча завершилась со счетом 5:1. Однако это был товарищеский турнир.

В еврокубках наиболее результативным матчем стал поединок группового раунда Лиги чемпионов-2016/17. Зрители стали свидетелями четырех забитых мячей, а игра завершилась вничью – 2:2.

В официальных встречах лучшим бомбардиром противостояния является уругвайский форвард Эдисон Кавани, который защищал цвета ПСЖ в 2013 – 2020 годах. В ворота "канониров" он забил два мяча.

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