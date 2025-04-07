Во вторник, 8 апреля, в Лиге чемпионов пройдут первые четвертьфинальные матчи сезона 2024-2025. В одном из них лондонский Арсенал будет принимать Реал, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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В погоне за Кубком

Мадридцы посредственно провели основную стадию турнира, однако начали зажигать в плей-офф. Команда Анчелотти уверенно прошла Манчестер Сити, после чего в серии пенальти выбила Атлетико.

Мечта Реала – оформить требл по итогу сезона. В Кубке Испании уже гарантирован финал против Барселоны, однако в Ла Лиге отставание от каталонцев увеличилось уже до четырех баллов.

Что касается Арсенала, то "канониры" более ровно проходят дистанцию в ЛЧ. Команда Артеты выиграла 6 из 8-ми игр в основной стадии и напрямую попала в 1/8 финала.

А там лондонцы не оставили шансов ПСВ (7:0 и 2:2). В чемпионате же Арсенал уже попрощался с надеждами на чемпионство. Несмотря на второе текущее место "канониры" отстают от Ливерпуля аж на 11 баллов.

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Прогноз Favbet

В отчетном матче Арсенал будет считаться фаворитом против Реала. Согласно котировкам от Favbet, коэффициент на победу лондонцев составляет 2,40, тогда как гостей – 3,10. Ничья же оценивается в 3,30.

Однако по итогам двух матчей пока лучшие шансы у Реала – 1,59 против 2,40 на проход Арсенала. При этом эксперты не ожидают на много голов в первой встрече – 1,72 на "тотал меньше 2,5" и 2,19 на ТБ2,5.

Главные фавориты на забитый мяч: