Защитник сборной Украины возвращается на поле: может попасть в заявку клуба на матч чемпионата

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов может впервые в этом сезоне выйти на поле в составе своей команды. Ожидается, что украинец будет в заявке клуба на матч против Бешикташа.

Об этом сообщает турецкое издание HT Spor со ссылкой на слова своего корреспондента Хасана Тунджела. Матч Трабзонспора против Бешикташа состоится в понедельник, 19 октября 2026 года.

Что известно о возвращении Батагова

Украинский центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов может попасть в заявку своей команды впервые в этом сезоне. Украинец уже около 2 недель тренируется с основной командой после восстановления от травмы.

Батагов в последний раз был в заявке и играл за Трабзонспор еще 9 марта 2026 года. То есть это было еще в предыдущем сезоне в матче 25-го тура турецкой Суперлиги против Кайсериспора.

Именно после этого матча он и получил частичное повреждение связок задней части правого колена. Также на тренировке у него развился обширный костный отек в задней области большеберцовой кости. В мае Арсений Батагов перенес операцию.

Следует отметить, что в марте, еще до своей травмы, он получил вызов в сборную Украины от предыдущего тренера "сине-желтых" Сергея Реброва на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года. Впрочем, из-за серьезной травмы Батагов, разумеется, в сборную не приехал, да и за клуб до сих пор не провел ни одной минуты.

Как осенью сыграла сборная Украины

Если бы Батагов был здоров, скорее всего, он получил бы вызов от Андреа Мальдера на 4 матча сборной Украины в Лиге наций, которые состоялись в конце сентября – начале октября. В них "сине-желтые" одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

В частности, свой турнирный путь в Лиге наций подопечные Андреа Мальдеры начали с выездной победы над сборной Венгрии. Затем сыграли вничью со сборной Грузии в Тбилиси, в матче, в котором Мальдера произвел 10 замен в стартовом составе. В заключение последовали 2 домашних поражения от Северной Ирландии со счетом 0:3 и от Венгрии со счетом 1:2.