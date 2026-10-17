Про це повідомляє турецьке видання HT Spor із посиланням на слова свого кореспондента Хасана Тунджела. Матч Трабзонспора проти Бешикташа відбудеться в понеділок, 19 жовтня.

Що відомо про повернення Батагова

Український центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може потрапити до заявки своєї команди вперше цього сезону. Українець уже близько 2 тижнів тренується з першою командою після відновлення від своєї травми.

Батагов востаннє був у заявці та грав за Трабзонспор ще 9 березня 2026 року. Тобто, це було ще в попередньому сезоні в матчі 25 туру турецької Суперліги проти Кайсеріспора.

Власне після цього матчу він і зазнав часткового пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна. Також отримав поширений кістковий набряк у задній ділянці великогомілкової кістки на тренуванні. У травні Арсеній Батагов був прооперований.

Слід зазначити, що в березні ще до своєї травми він отримав виклик у збірну України від попереднього наставника "синьожовтих" Сергія Реброва на матчі плейоф відбору до чемпіонату світу 2026. Утім через свою серйозну травму Батагов, звісно, в збірну не приїхав, та й за клуб досі не провів жодної хвилини.

Як восени зіграла збірна України

Якби Батагов був здоровий, швидше за все, він отримав би виклик від Андреа Мальдера на 4 матчі збірної України в Лізі націй, що відбулись наприкінці вересня – на початку жовтня. У них "синьожовті" здобули 1 перемогу, 1 раз зіграли внічию та зазнали 2 поразок.

Зокрема, свій турнірний шлях у Лізі націй підопічні Андреа Мальдери почали з виїзної перемоги проти збірної Угорщини. Потому зіграли внічию зі збірною Грузії в Тбілісі, в матчі, в якому Мальдера провів 10 замін у стартовому складі. Насамкінець були 2 домашні поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3 і від Угорщини з рахунком 1:2.