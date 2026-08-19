25-летний полузащитник покинет донецкий Шахтер и продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Украинский полузащитник перейдет в Аль-Ахли, несмотря на недовольство части болельщиков клуба, сообщает 24 Канал.

Сколько Шахтер получит за Бондаренко

По информации Фабрицио Романо, стороны согласовывают последние бюрократические формальности перед объявлением трансфера. Сначала журналист сообщил о сумме в 18 миллионов евро и еще 1 миллионе в виде бонусов.

Впрочем, позже Романо удалил пост с этой информацией. Саудовский журналист Мохаммед Аль-Бакири утверждает, что реальная стоимость сделки составляет не менее 16 миллионов евро.

В то же время украинский инсайдер Игорь Бурбас называет значительно более скромную сумму. По его данным, базовая стоимость перехода Бондаренко составляет около 8 миллионов евро, а еще примерно миллион Шахтер сможет получить в виде бонусов.

Именно поэтому окончательная сумма сделки пока остается предметом споров.

Шахтер уже ищет замену

Параллельно донецкий клуб работает над усилением состава после ухода Бондаренко. По информации инсайдеров, "горняки" уже договорились о переходе бразильского таланта Габриэла Карвалью из Аль-Кадисии.

18-летний вингер юношеской сборной Бразилии U-20 сначала будет выступать за Шахтер на правах аренды в течение сезона. Украинский клуб будет иметь преимущественное право выкупа футболиста за 18 миллионов евро.

Карвалью может играть на обоих флангах атаки и на позиции атакующего полузащитника. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии бразилец провел 12 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.