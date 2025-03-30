Принес победу "волкам": Довбик стал лучшим игроком матча Ромы
- Артем Довбик забил единственный гол в матче Ромы против Лечче, принеся победу своей команде.
- Довбик получил награду "Лучший игрок матча" и имеет 11 голов в 26 матчах сезона Серии А-2024/2025.
- Рома после победы имеет 52 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице, что дает возможность участия в отборочных матчах Лиги конференций.
- Следующий матч Рома проведет 6 апреля дома против Ювентуса.
Римская Рома 29 марта провела выездной матч против Лечче в рамках 30–го тура итальянской Серии А–2024/2025. Команда Клаудио Раньяри минимально обыграла хозяев благодаря голу Артема Довбыка.
Украинский форвард вышел в стартовом составе Ромы. Матч был довольно равным и уверенно шел к нулевой мировой в Лечче.
К теме Довбик в огне: Артем забил эффектный гол за Рому и принес ей седьмую победу в Серии А подряд
Заслуженная награда для Довбыка
На 80-й минуте Артему Довбыку удалось классно накрутить защитников вблизи ворот Лечче и пробить мимо голкипера соперника. Этот гол украинца стал первым и единственным в матче.
"Рома" минимально обыграла Лечче и поехала домой с тремя баллами.
Сразу после поединка Довбик получил свою заслуженную награду "Лучший игрок матча", сообщает 24 Канал со ссылкой на Серию А.
Для Артема этот мяч стал 11-м в 26-ти проведенных поединках текущего сезона Серии А-2024/2025. Всего на счету Довбыка уже 16-ть голов в 39-ти матчах этого сезона во всех турнирах.
Рома благодаря выездной победе набрала уже 52 балла и идет 6-й в турнирной таблице итальянского первенства. А это зона отборочных матчей Лиги конференций.
Следующий матч Рома проведет 6 апреля дома против Ювентуса. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.