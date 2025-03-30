Принес победу "волкам": Довбик стал лучшим игроком матча Ромы

Римская Рома 29 марта провела выездной матч против Лечче в рамках 30–го тура итальянской Серии А–2024/2025. Команда Клаудио Раньяри минимально обыграла хозяев благодаря голу Артема Довбыка.

Украинский форвард вышел в стартовом составе Ромы. Матч был довольно равным и уверенно шел к нулевой мировой в Лечче.

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Заслуженная награда для Довбыка

На 80-й минуте Артему Довбыку удалось классно накрутить защитников вблизи ворот Лечче и пробить мимо голкипера соперника. Этот гол украинца стал первым и единственным в матче.

"Рома" минимально обыграла Лечче и поехала домой с тремя баллами.

Сразу после поединка Довбик получил свою заслуженную награду "Лучший игрок матча", сообщает 24 Канал со ссылкой на Серию А.

Для Артема этот мяч стал 11-м в 26-ти проведенных поединках текущего сезона Серии А-2024/2025. Всего на счету Довбыка уже 16-ть голов в 39-ти матчах этого сезона во всех турнирах.

Рома благодаря выездной победе набрала уже 52 балла и идет 6-й в турнирной таблице итальянского первенства. А это зона отборочных матчей Лиги конференций.

Следующий матч Рома проведет 6 апреля дома против Ювентуса. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.