"Кажется очень сложным": в Италии оценили шансы на переход Довбыка в Интер

Артем Довбик прошлым летом покинул Жирону и присоединился к Роме. "Волки" заплатили немалые средства каталонцам за трансфер украинского форварда.

Тем не менее 27-летний нападающий может покинуть римлян этим летом. Симоне Вальдарки оценил шансы "джалоросси" обменять Довбыка на Давиде Фраттези из Интера, сообщает 24 канал со ссылкой на Calciomercato.

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Перейдет ли Довбик в Интер

Итальянский журналист считает, что Давиде Фраттези был бы счастлив вернуться в Рому. Ведь 25-летний полузащитник Интера вырос и начал первые шаги в футболе в Риме.

Симоне Вальдарки подчеркнул, что "нерадзурри" очень высоко оценили Фраттези и планируют получить хорошие деньги за хавбека. Поэтому переход итальянца в Рому может усложниться.

Включение другого игрока в сделку для снижения стоимости могло быть приемлемым, но если Довбик уйдет, то Рома не смогла бы вернуть 40 миллионов, потраченных на него летом. Мы все знаем, как работает квота амортизации. Получение прироста капитала в результате продажи Довбыка кажется мне очень сложным,

– сказал Вальдарки.

Ранее Анджело Ди Ливио назвал тренера, который сможет раскрыть Артема Довбика и вывести его на другой уровень игры в Роме. По его мнению, это нынешний наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

В текущем сезоне Артем Довбык сыграл в 38 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского форварда римлян 15 забитых мячей и 4 результативные передачи.