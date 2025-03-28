Проте 27-річний нападник може покинути римлян цього літа. Сімоне Вальдаркі оцінив шанси "джалороссі" обміняти Довбика на Давіде Фраттезі з Інтера, повідомляє 24 канал із посиланням на Calciomercato.

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Чи перейде Довбик в Інтер

Італійський журналіст вважає, що Давіде Фраттезі був би щасливим повернутись у Рому. Адже 25-річний півзахисник Інтера виріс та почав перші кроки у футболі у Римі.

Сімоне Вальдаркі підкреслив, що "нерадзуррі" дуже високо оцінили Фраттезі та планують отримати хороші кошти за хавбека. Тому перехід італійця в Рому може ускладнитись.

Включення іншого гравця в угоду для зниження вартості могло бути прийнятним, але якщо Довбик піде, то Рома не змогла б повернути 40 мільйонів, витрачених на нього влітку. Ми всі знаємо, як працює квота амортизації. Отримання приросту капіталу внаслідок продажу Довбика здається мені дуже складним,

– сказав Вальдаркі.

Раніше Анджело Ді Лівіо назвав тренера, який зможе розкрити Артема Довбика та вивести його на інший рівень гри у Ромі. На його думку, це нинішній наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

У поточному сезоні Артем Довбик зіграв у 38 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського форварда римлян 15 забитих м'ячів і 4 результативні передачі.