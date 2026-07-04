Атлетико вновь проявляет интерес к Довбику: у украинца есть несколько вариантов в чемпионате Испании

Нападающий Ромы Артем Довбик в скором времени может покинуть столицу Италии. У футболиста сборной Украины есть несколько вариантов развития карьеры.

Карьерный путь лучшего бомбардира Ла Лиги сезона 2023/24 может вновь привести его в чемпионат Испании. Об этом сообщило издание Corriere dello Sport.

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Что известно о новых возможностях для Артема Довбыка?

Источник отметил, что украинский футболист попал в сферу интересов испанских Бетиса и Атлетико.

Отмечается, что оба клуба в настоящее время внимательно следят за развитием ситуации и могут перейти к конкретным действиям в ближайшие недели, однако пока не вступали в переговоры о подписании украинца.

Добавим, что Артем выступал в испанской лиге в течение сезона 2023/24. Защищая цвета Жироны, он сумел отличиться 24 голами и восемью голевыми передачами в 36 матчах.

После завоевания титула лучшего бомбардира чемпионата Испании будущее нашего земляка многие связывали с мадридским Атлетико, но он оказался в Роме.

Как Довбык провел прошлый сезон?

В сезоне 2025/26 Артем не смог стать ключевой фигурой Ромы. Травмы и нестабильная форма помешали нападающему закрепиться в основном составе, из-за чего клуб решил рассмотреть возможность его продажи.

За два сезона в Роме украинец сыграл 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть голевых передач.