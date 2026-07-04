Кар’єрний шлях найкращого бомбардира Ла ліги 2023/24 може знову привести його у чемпіонат Іспанії. Про це повідомило видання Corriere dello Sport.

Дивіться також Довбика виганяють з італійської Роми

Що відомо про нові можливості для Артема Довбика?

Джерело зазначило, що український футболіст потрапив у сферу інтересів іспанських Бетіса та Атлетіко.

Зазначається, що обидва клуби наразі уважно стежать за розвитком ситуації та можуть перейти до конкретних дій найближчими тижнями, однак поки не вступали у перемовний процес щодо підписання українця.

Додамо, що Артем виступав в іспанській лізі протягом сезону 2023/24. Захищаючи кольори Жирони він зумів відзначитись 24 голами та вісьмома результативними передачами у 36 іграх.

Після здобуття трофею найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії майбутнє нашого земляка багато хто пов'язував з мадридським Атлетіко, але він опинився у Ромі.

Як Довбик провів минулий сезон?

У кампанії 2025/26 Артем не зміг стати ключовою фігурою Роми. Травми та нестабільна форма завадили нападнику закріпитися в основному складі, через що клуб вирішив розглянути його продаж.

За два сезони в Ромі українець зіграв 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав шість результативних передач.