Після року великих очікувань майбутнє Артема Довбика в Італії опинилося під серйозною загрозою. Український форвард більше не входить до числа недоторканих у Ромі – журналіст Ніколо Скіра повідомив про намір клубу розлучитися з гравцем уже в найближче трансферне вікно.

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Що відомо про становище Довбика в Ромі?

За інформацією італійського інсайдера, Довбик змирився з тим, що не входить у плани головного тренера римлян Джан П'єро Гасперіні, тому розглядає варіант із переходом в інший клуб.

Рома розглядає різні сценарії відходу нападника – від оренди до повноцінного трансферу.

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Додатковою проблемою для "вовків" стала травма Довбика, через яку знайти покупця за бажану суму буде непросто. У клубі не хочуть продавати форварда зі значними фінансовими втратами.

На українця претендують Ювентус і Наполі

У боротьбі за нападника вже фігурують кілька клубів Серії А. За повідомленням siamolaroma, представники гравця контактували з Ювентусом, який планує перебудову атакувальної лінії. Втім, конкретних переговорів поки що немає.

Також серед претендентів на українця називали Наполі. Інтерес неаполітанців до Довбика зберігається вже тривалий час, а взимку навіть обговорювалися різні варіанти потенційної угоди.

Як Довбик провів минулий сезон і де грав раніше?

Минулого сезону українець не зміг стати ключовою фігурою Роми. Травми та нестабільна форма завадили нападнику закріпитися в основному складі, через що клуб вирішив розглянути його продаж.

За два сезони в Ромі українець зіграв 63 матчі, в яких забив 20 голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що до переходу в Рому Довбик виступав за данський Мідтьюлланн та український Дніпро-1, а справжній прорив здійснив у складі іспанської Жирони. Саме після тріумфального сезону в Ла Лізі римляни заплатили за українця понад 30 мільйонів євро.