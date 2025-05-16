Финалист Лиги конференций планирует подписать Довбыка: что известно
- Артем Довбык может покинуть Рому из-за плохой результативности, на него претендует клуб из Ла Лиги.
- Довбык сыграл 45 матчей за Рому в официальных турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Артем Довбик летом этого года может покинуть Рому. Итальянские СМИ продолжают распространять информацию, что "волки" планируют продать украинского форварда.
По информации RomaPress, римляне намерены продать Довбыка из-за плохой результативности. На украинского нападающего претендует клуб из Ла Лиги, сообщает 24 канал.
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Какой клуб интересуется Довбыком
В Италии считают, что трансфер Артема Довбика в Рому оказался провальным. Главная претензия к украинскому форварду это нестабильность, а также малое количество забитых голов.
В списке потенциальных покупателей, которые претендуют на Артема Довбыка, это финалист Лиги конференций этого года. Украинского форварда планирует подписать Бетис.
К слову. На Артема Довбыка претендует его бывший клуб. Украинский форвард может вернуться в Жирону.
В текущей кампании Артем Довбик сыграл в 45 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского форварда 17 забитых мячей и 4 результативные передачи.