Финалист Лиги конференций планирует подписать Довбыка: что известно

Артем Довбик летом этого года может покинуть Рому. Итальянские СМИ продолжают распространять информацию, что "волки" планируют продать украинского форварда.

По информации RomaPress, римляне намерены продать Довбыка из-за плохой результативности. На украинского нападающего претендует клуб из Ла Лиги, сообщает 24 канал.

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Какой клуб интересуется Довбыком

В Италии считают, что трансфер Артема Довбика в Рому оказался провальным. Главная претензия к украинскому форварду это нестабильность, а также малое количество забитых голов.

В списке потенциальных покупателей, которые претендуют на Артема Довбыка, это финалист Лиги конференций этого года. Украинского форварда планирует подписать Бетис.

К слову. На Артема Довбыка претендует его бывший клуб. Украинский форвард может вернуться в Жирону.

В текущей кампании Артем Довбик сыграл в 45 матчах за Рому в официальных турнирах. На счету украинского форварда 17 забитых мячей и 4 результативные передачи.