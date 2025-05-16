За інформацією RomaPress, римляни мають наміри продати Довбика через погану результативність. На українського нападника претендує клуб з Ла Ліги, повідомляє 24 канал.

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Який клуб цікавиться Довбиком

В Італії вважають, що трансфер Артема Довбик у Рому виявився провальним. Головна претензія до українського форварда це нестабільність, а також мала кількість забитих голів.

У списку потенційних покупців, які претендують на Артема Довбика, це фіналіст Ліги конференцій цього року. Українського форварда планує підписати Бетіс.

До слова. На Артема Довбика претендує його колишній клуб. Український форвард може повернутись у Жирону.

У поточній кампанії Артем Довбик зіграв у 45 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського форварда 17 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.