Вже цього літа Довбик може змінити клубну прописку. Проте 27-річний голеадор залишиться в італійському чемпіонаті, повідомляє 24 канал із посиланням на FootMercato.

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Хто зацікавився Довбиком

У трансфері Артем Довбика зацікавлений інший італійський клуб. Фіорентина поклала око на форварда Роми та збірної України. Проте є одна умова, за якої "фіалки" підпишуть нападника.

Мойзе Кін може покинути Фіорентину влітку цього року. Адже з 1 по 15 липня буде діяти класусула, яка прописана у контракті між гравцем та клубом. Італійського нападника можуть придбати за суму відступних розмірі 50 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед спостерігає за ситуацією навколо Кіна. "Червоні дияволи" планують посилити атакувальну ланку команди перед наступним сезоном, підписавши Мойзе.

Фіорентина склала список потенційних кандидатів на заміну Мойзе Кіну. Серед них Артем Довбик (Рома), Мехді Таремі (Інтер) та Теммі Абрахам (Мілан).

До слова. Артем Довбик перейшов з Жирони у Рому влітку 2024 року. Римляни заплатили каталонцям за українського нападника 35 мільйонів євро.

У поточній кампанії Артем Довбик зіграв у 44 матчах за Рому в офіційних турнірах. Всього український форвард "вовків" забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі.