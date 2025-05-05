Римляни вдома здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забив український форвард Артем Довбик.

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Що сказали про гру українця

Виступ нападника "вовків" після завершення матчу оцінив головний редактор Voce Giallo Rossa Алессандро Кардуччі, інформує 24 Канал. Він відзначив бомбардирський талант уродженця Черкас і поставив йому сім балів, що є другою найвищою оцінкою серед гравців Роми:

Він може бути непомітним протягом гри, але з’являється в потрібний момент – як справжній центрфорвард. Гол Довбика – саме той випадок. І він заслужив овації "Олімпіко".

Зазначимо, що в поєдинку проти "фіалок" Артем провів на полі 77 хвилин. Він виграв 2 з 3 єдиноборств, заробив на собі два фоли, зробив 17 дотиків до м’яча та віддав один ключовий пас. Вищу оцінку (вісім) отримав тільки воротар Міле Свілар, який здійснив п'ять сейвів.

До слова. Всього в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 44 матчі за Рому. В них він відзначився 17 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, що гол українця проти Фіорентини також оцінив головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі. Італієць відзначив, зокрема, позитивні зміни в настрої Артема Довбика.