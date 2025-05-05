Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол "вовків" забив Артем Довбик.

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Що сказав наставник Роми про українця

Після фінального свистка головний тренер римського клубу Клаудіо Раньєрі прокоментував результативну дію українського форварда. Він відзначив важливість голів Артема для команди та звернув увагу на позитивні зміни в настрої гравця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Corriere dello Sport.

Останні днів десять я бачу, що він навіть усміхається, а потім ще й святкував гол. Я радий за нього. Усі його голи були важливими,

– сказав Раньєрі.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 44 матчі на клубному рівні. В них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Наступну гру "вовки" проведуть 12 травня на виїзді проти Аталанти. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

До слова. Безпрограшна серія Роми в чемпіонаті складає вже 19 поєдинків. Після перемоги над Фіорентиною підопічні Клаудіо Раньєрі посідають п'яте місце в турнірній таблиці та відстають від Ювентуса лише за додатковими показниками.

Нагадаємо, що напередодні результативною дією також відзначився ще один форвард збірної України. Роман Яремчук віддав асист у матчі з ПАОК, який завершився перемогою Олімпіакоса з рахунком 4:2.