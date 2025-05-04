В топ-чемпіонатах підходять до завершення турніри сезону 2024-2025. В Італії залишилось провести три тури в Серії А та два – у Серії В. повідомляє 24 Канал.

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Піза в еліті

Тим часом, вже визначились дві команди, які підуть на підвищення у класі влітку. Раніше перемогу в другому дивізіоні Італії гарантував собі Сассуоло. Команда Фабіо Гроссо повертається в еліту всього через рік після вильоту.

Другою ж командою турніру стала Піза. "Торрі" у 36 турі поступились на полі Барі (0:1), проте поразка Спеції від Реджани (1:2) достроково забезпечила Пізі другу сходинку. Таким чином, "вежі" повертаються в Серію А вперше за 34 роки.

Востаннє Піза грала в еліті у сезоні 1990-1991, тоді за команду грав чинний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне. Відзначимо, що чинним тренером команди є легендарний Філіппо Індзагі, експартнер Андрія Шевченка по Мілану.

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До слова, власником Пізи є американський бізнесмен Александер Кнастер. Він народився у Москві та навчався там, але ще у 70-ті роки емігрував до США та отримав там громадянство.