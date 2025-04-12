Гра завершилась розгромною перемогою "росонері" 0:4. Поєдинок запам'ятався не лише звитягою гостей, а й інцидентом за участі голкіпера Майка Меньяна, пише 24 канал.

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Що трапилось із Меньяном

Голкіпер Мілана Майк Меньян на 55-й хвилині матчу проти Удінезе вийшов за межі карної зони під час атаки господарів. Француз зіштовхнувся з партнером по команді Алехандро Хіменесом та втратив свідомість.

Майк Меньян після допомоги медиків не зміг піднятись, тому воротаря "росонері" винесли з поля на ношах. Замість французького голкіпера вийшов Марко Спортьєлло.

Меньян втратив свідомість: дивіться відео

Згодом DAZN повідомило, що у Майка Меньян підозрюють черепно-мозкову травму. Наразі голкіпер Мілана у свідомості та перебуває у лікарні.

Майк Меньян у поточному сезоні зіграв у 45 матчах за Мілан в усіх турнірах. На рахунку французького голкіпера "росонері" 52 пропущених голи та 12 кліншитів.