В топ-чемпионатах подходят к завершению турниры сезона 2024-2025. В Италии осталось провести три тура в Серии А и два – в Серии В. сообщает 24 Канал.

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Пиза в элите

Между тем, уже определились две команды, которые пойдут на повышение в классе летом. Ранее победу во втором дивизионе Италии гарантировал себе Сассуоло. Команда Фабио Гроссо возвращается в элиту всего через год после вылета.

Второй же командой турнира стала Пиза. "Торри" в 36 туре уступили на поле Бари (0:1), однако поражение Специи от Реджаны (1:2) досрочно обеспечило Пизе второе место. Таким образом, "башни" возвращаются в Серию А впервые за 34 года.

В последний раз Пиза играла в элите в сезоне 1990-1991, тогда за команду играл действующий тренер Атлетико Диего Симеоне. Отметим, что действующим тренером команды является легендарный Филиппо Индзаги, экс-партнер Андрея Шевченко по Милану.

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К слову, владельцем Пизы является американский бизнесмен Александер Кнастер. Он родился в Москве и учился там, но еще в 70-е годы эмигрировал в США и получил там гражданство.