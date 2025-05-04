Рома – Фіорентина 1:0

Голи: Довбик, 45+5

Клаудіо Раньєрі виправив кризову ситуацію римського клубу, яка склалась на початку сезону. "Вовки" не програють у чемпіонаті Італії понад десять матчів, повідомляє 24 канал.

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Рома втримала перемогу

Обидві команди активно розпочали матч, створивши по декілька небезпечних моментів. Згодом Рома віддала м'яч Фіорентині та намагалась ловити суперника на контратаках.

"Фіалки" мали хороші шанси відкрити рахунок у матчі, але гравці змарнували свої моменти.

У компенсований арбітром час римляни розмочили рахунок зусиллями Артема Довбика. Український форвард отримав скидку від партнера та впритул до воріт пробив головою – 1:0.

Другий тайм матчу Рома – Фіорентина пройшов на зустрічних курсах. Обивді команди активно атакували та могли змінювати рахунок на табло.

Менше, ніж за 10 хвилин до кінця матчу Фіорентина могла вирвати нічию. Мойзе Кін вийшов віч-на-віч з Міле Свіларом, але змарнував момент, пробивши прямо у голкіпера.

У підсумку Рома перемогла Фіорентину з рахунком 1:0. Тепер римляни посідають 4 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи 63 пункти після 35 зіграних турів, що дає змогу грати у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.