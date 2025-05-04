Гра завершилась перемогою "червоно-білих" з рахунком 4:2. Роман Яремчук відзначився результативною дією у протистоянні між Олімпіакосом та ПАОК, повідомляє 24 канал.

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Розкішний асист Яремчука

Наприкінці зустрічі Олімпіакос вигравав у ПАОК з рахунком 3:2. Роман Яремчук долучився до четвертого голу "червоно-білих" та допоміг остаточно закрити питання переможця матчу.

Український форвард отримав м'яч перед карною зоною суперників та в один дотик віддав розкішну гольову передачу на Желсон Мартінша. Португалець не схибив, зробивши рахунок комфортним 4:2 на 87-й хвилині гри.

Асист Яремчука на Мартінша: дивіться відео

Нагадаємо, що Олімпіакос став чемпіоном Греції у сезоні-2024/2025. "Червоно-білі" достроково тріумфували за три тури до кінця турніру, обігравши АЕК.

Роман Яремчук у поточній кампанії зіграв у 32 матчах за Олімпіакос в офіційних турнірах. У своєму активі українець має 9 голів та 4 результативні передачі.