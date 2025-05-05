Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол "волков" забил Артем Довбик.

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Что сказал наставник Ромы об украинце

После финального свистка главный тренер римского клуба Клаудио Раньери прокомментировал результативное действие украинского форварда. Он отметил важность голов Артема для команды и обратил внимание на положительные изменения в настроении игрока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere dello Sport.

Последние дней десять я вижу, что он даже улыбается, а потом еще и праздновал гол. Я рад за него. Все его голы были важными,

– сказал Раньери.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 44 матча на клубном уровне. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Следующую игру "волки" проведут 12 мая на выезде против Аталанты. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

К слову. Беспроигрышная серия Ромы в чемпионате составляет уже 19 поединков. После победы над Фиорентиной подопечные Клаудио Раньери занимают пятое место в турнирной таблице и отстают от Ювентуса только по дополнительным показателям.

Напомним, что накануне результативным действием также отметился еще один форвард сборной Украины. Роман Яремчук отдал ассист в матче с ПАОК, который завершился победой Олимпиакоса со счетом 4:2.