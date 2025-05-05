Римляне дома одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил украинский форвард Артем Довбик.

Читайте также "Его недооценивают больше всего": легенда Ливерпуля высоко оценил уровень звезды сборной Украины

Что сказали об игре украинца

Выступление нападающего "волков" после завершения матча оценил главный редактор Voce Giallo Rossa Алессандро Кардуччи, информирует 24 Канал. Он отметил бомбардирский талант уроженца Черкасс и поставил ему семь баллов, что является второй самой высокой оценкой среди игроков Ромы:

Он может быть незаметным на протяжении игры, но появляется в нужный момент – как настоящий центрфорвард. Гол Довбика – именно тот случай. И он заслужил овации "Олимпико".

Отметим, что в поединке против "фиалок" Артем провел на поле 77 минут. Он выиграл 2 из 3 единоборств, заработал на себе два фола, сделал 17 касаний мяча и отдал один ключевой пас. Высшую оценку (восемь) получил только вратарь Миле Свилар, который совершил пять сейвов.

К слову. Всего в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 44 матча за Рому. В них он отметился 17 голами и 4 ассистами.

Напомним, что гол украинца против Фиорентины также оценил главный тренер "волков" Клаудио Раньери. Итальянец отметил, в частности, положительные изменения в настроении Артема Довбика.