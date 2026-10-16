Тренер Болоньи сделал откровенное заявление о Довбике: что ждет нападающего сборной Украины

Артем Довбик получил шанс проявить себя, но столкнулся с новой проблемой со здоровьем. Тренер Болоньи объяснил, почему пока не готов выпускать украинца на поле.

Украинский нападающий пытается завоевать доверие тренерского штаба, однако пока вынужден ждать своего шанса. Раффаэле Палладино заверил, что у форварда еще будет возможность доказать свою ценность для команды, сообщает Sos Fanta.

Палладино объяснил ситуацию с Довбиком

По словам наставника, клуб пытался постепенно вернуть украинца в игровой ритм.

В частности, нападающий получал игровое время в составе молодежной команды, а также принял участие в товарищеском матче против Асколи во время двухнедельного международного перерыва.

Однако впоследствии у нападающего возникли проблемы с подколенным сухожилием. Несмотря на то, что футболист может играть, тренер пока не готов рисковать и выпускать его на поле.

Он показал качественную игру, но затем у него возникла небольшая проблема с подколенным сухожилием. Довбик может играть, но пока я не готов выпускать его на поле, ему придется подождать своего шанса,

– пояснил Палладино.

Украинец ждет своего шанса в Болонье

В то же время наставник призвал Довбика не терять мотивацию. Палладино подчеркнул, что необходимость ждать возможности проявить себя касается не только украинца, но и других футболистов команды.

Артем должен сохранять спокойствие, потому что его время настанет. Это касается любого игрока Болоньи. Всем придется ждать своего шанса, но они могут быть уверены, что получат возможность проявить себя,

– заявил тренер.

В текущем сезоне 29-летний Довбик провел три матча и забил один гол. Из-за травмы нападающий также не смог помочь сборной Украины в первых четырех турах Лиги наций.

Нападающего обвиняли в том, что он сознательно отказывается приезжать в национальную команду – Довбик публично ответил на эти обвинения.