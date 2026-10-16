Український нападник намагається завоювати довіру тренерського штабу, однак наразі змушений чекати на свою нагоду. Раффаеле Палладіно запевнив, що форвард ще матиме можливість довести свою цінність для команди, повідомляє Sos Fanta.

Палладіно пояснив ситуацію з Довбиком

За словами наставника, клуб намагався поступово повертати українця до ігрового ритму.

Зокрема, форвард отримував ігровий час у складі молодіжної команди, а також узяв участь у товариському матчі проти Асколі під час двотижневої міжнародної перерви.

Однак згодом у нападника виникли проблеми з підколінним сухожиллям. Попри те, що футболіст може грати, тренер поки не готовий ризикувати та випускати його на поле.

Він показав якісну гру, але потім у нього виникла невелика проблема із підколінним сухожиллям. Довбик може грати, але наразі я не готовий випускати його на поле, йому доведеться почекати свого шансу,

– пояснив Палладіно.

Українець чекає на свій шанс у Болоньї

Водночас наставник закликав Довбика не втрачати мотивації. Палладіно наголосив, що необхідність чекати на можливість проявити себе стосується не лише українця, а й інших футболістів команди.

Артем повинен зберігати спокій, тому що його час настане. Це стосується будь-якого гравця Болоньї. Усім доведеться чекати свого шансу, але вони можуть бути впевнені, що отримають можливість себе проявити,

– заявив тренер.

У поточному сезоні 29-річний Довбик провів три матчі та забив один гол. Через травму нападник також не зміг допомогти збірній України в перших чотирьох турах Ліги націй.

Форварда звинувачували у тому, що він свідомо відмовляється приїжджати до національної команди – Довбик відповів публічно на ці закиди.