Артем Довбик був у першочерговй заявці Андреа Мальдери на матчі Ліги націй, але згодом у списку збірників його замінив Ігор Краснопір. Нападник Болоньї пояснив, чому так сталося для сайту Tribuna.com.

Чому Довбик не приїхав до збірної України

В італійських медіа з’явились розмови про те, що 29-річний український футболіст відмовився від виклику, але розпочав тренування в основній групі італійського клубу.

За словами Довбика, ситуація насправді має дещо інший вигляд і він це пояснив головному тренеру збірної України.

"За три дні до гри з Торіно ми спілкувалися, оскільки я пропустив гру з Наполі. Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з Торіно та до збірної. Але на тренуванні перед матчем я спробував потренуватися з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував йому та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим. Ми разом прийняли рішення, що я повинен на 100% залікувати травму і тільки після цього повертатися", – сказав Довбик.

Артем додав, що актуальна травма відрізняється від проблем, які вибили його з гри на левову частку минулого сезону, а наразі він ще не готовий грати у футбол.

Це задня поверхня стегна. Інша травма, а не як писали, що рецидив. Останні декілька днів я вже почав тренуватися з командою, але поки що беру участь лише в розминці, а далі працюю індивідуально,

– зазначив Довбик.

Зазначимо, що перший матч у Лізі націй без одного зі своїх нападників Україна зіграє у Будапешті проти Угорщини. Гра відбудеться на "Пушкаш Арені" 25 вересня та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Як складається сезон для Довбика

Українець отримав травму приблизно два тижні тому. Тодішній тренер Болоньї Доменіко Тедеско запевняв, що пошкодження не є серйозним.

Пізніше керівництво клубу замінило Тедеско та іншого італійського фахівця Раффаеле Палладіно.

На рахунку Артема один гол у трьох матчах за Болонью у сезоні 2026/27.