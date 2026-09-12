Ввечері 11 вересня мережею поширились чутки про травму Артема Довбика, яка може не дозволити йому зіграти у майбутніх матчах збірної України у Лізі націй. Тренер Болоньї Доменіко Тедеско пояснив, що сталось з його підопічним, передає 24 Канал.

Що відомо про травму Довбика

Напередодні виїзного матчу Серії А Доменіко Тедеско розповів, що Артем не зіграє проти Наполі. Однак, головний тренер Болоньї запевнив – українець не отримав пошкодження.

Він відчув невеликий дискомфорт, це не травма, але існує ризик, що він може перерости в травму, тому медичний штаб вирішив не ризикувати його участю в цьому матчі, і він погодився з цим,

– сказав тренер.

Зазначимо, що партнери українця зіграють матч у Неаполі 13 вересня. Початок гри заплановано о 19:00 за київським часом.

Що очікує на збірну України

Свої наступні матчі "синьо-жовті" проведуть наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Цей матч стане першим з шести, які збірна України проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В. Також в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія. Загалом у вересні-жовтні наша команда відіграє аж чотири зустрічі поспіль.

Перед офіційним дебютом біля керма збірної України Андреа Мальдера зіштовхнувся з солідними кадровими проблемами.