Перший матч Україна зіграє у Будапешті проти Угорщини, повідомляє 24 Канал. Гра відбудеться на "Пушкаш Арені" та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Де дивитися матч збірної України безкоштовно

У сезоні 2026/2027 офіційним транслятором матчів Ліги націй УЄФА є медіасервіс MEGOGO, який покаже гру між Угорщиною та Україною.

Для вболівальників буде можливість переглянути матч "синьо-жовтих" безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Також гра збірної України та решта матчів Ліги націй будуть доступні на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Як Україна підходить до старту в Лізі націй

Українська збірна у 2026 році не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу, зазнавши поразки у плей-оф від Швеції. Після цього Українська асоціація футболу звільнила головного тренера Сергія Реброва.

У травні команду очолив італійський спеціаліст Андреа Мальдера, ставши першим іноземцем біля керма "синьо-жовтих". У дебютній грі підопічні Мальдери перемогли Польщу, проте згодом зазнали поразки від Данії, хоча матч не дограли через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена.

Для нашої команди це вже 5-й сезон у Лізі націй, з яких три "синьо-жовті" провели у Лізі B – другий за силою дивізіон. Тільки одного разу команди виступала в елітній Лізі A та посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією.

Щоб перейти у дивізіон A українським футболістам потрібно виграти групу з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Також нагоду підвищитися у класі дає друга сходина, проте тоді доведеться перемагати у стиковому протистоянні.

Додамо, шляхи України та Угорщини перетиналися двічі й в обох випадках перемогу здобували наші географічні сусіди.