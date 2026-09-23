Первый матч Украина сыграет в Будапеште против Венгрии, сообщает 24 Канал. Игра пройдет на "Пушкаш Арене" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч сборной Украины бесплатно

В сезоне 2026/2027 официальным транслятором матчей Лиги наций УЕФА является медиасервис MEGOGO, который покажет игру между Венгрией и Украиной.

У болельщиков будет возможность посмотреть матч "сине-желтых" бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Также игра сборной Украины и остальные матчи Лиги наций будут доступны на OTT-платформе по подписке MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Как Украина готовится к старту в Лиге наций

Сборная Украины в 2026 году не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира, потерпев поражение в плей-офф от Швеции. После этого Украинская футбольная ассоциация уволила главного тренера Сергея Реброва.

В мае команду возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера, став первым иностранцем у руля "сине-желтых". В дебютном матче подопечные Мальдеры победили Польшу, однако впоследствии потерпели поражение от Дании, хотя матч не доиграли из-за проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена.

Для нашей команды это уже 5-й сезон в Лиге наций, из которых три "сине-желтые" провели в Лиге B – втором по силе дивизионе. Лишь однажды команда выступала в элитной Лиге A и заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

Чтобы перейти в дивизион A, украинским футболистам нужно выиграть группу с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Также возможность подняться в классе дает второе место, однако тогда придется побеждать в стыковочном противостоянии.

Добавим, что пути Украины и Венгрии пересекались дважды, и в обоих случаях победу одерживали наши географические соседи.