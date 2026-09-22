До старту в турнірі збірна підходить далеко не в оптимальному складі. Матч Угорщина – Україна відбудеться у Будапешті на "Пушкаш Арені" 25 вересня о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

Що відомо про суперника України

Для збірної Угорщини останні два роки – час розчарувань. Спершу команда не змогла втриматися у дивізіоні А Ліги Націй, поступившись у стикових матчах Туреччині із розгромним загальним рахунком 1:6.

А згодом мадяри провели відверто невдалий кваліфікаційний турнір на чемпіонат світу. В одній групі з Португалією, Ірландією та Вірменією команда пропустила вперед не лише Кріштіану Роналду і компанію, але й айрішів, не здобувши над прямими конкурентами жодної перемоги.

Попри ці страждання, угорська федерація продовжує довіряти Марко Россі. Італієць працює з командою ось вже 8 років – і навряд навіть провал у Лізі Націй в дивізіоні B коштуватиме йому роботи.

Перед завершенням минулого сезону угорці провели одразу чотири контрольні гри, усі з представниками УЄФА. З Грецією розписали нульову нічию, Словенію, Фінляндію та Казахстан обіграли.

У якому стані збірна України

Вибір в Андреа Мальдери на найдовший осінній збір в історії був далеким від оптимального.

Без клубу і без практики перебувають Олександр Зінченко, який ще й не відновився від розриву зв'язки, та найкращий бомбардир збірної у 2025 році Олексій Гуцуляк. Так і не грає в Реалі Андрій Лунін. Травмувалися Руслан Маліновський, Михайло Мудрик і Юхим Конопля. Дивне рішення не їхати до збірної задля лікування ухвалив Єгор Ярмолюк зі своїм Брентфордом. Усіх цих гравців коуч не включив до свого списку.

Натомість Артем Довбик і дебютант Артем Степанов там були – але обидва вилетіли через травми буквально напередодні міжнародної павзи. Тож з нападниками ситуація у Мальдери залишає бажати кращого.

Не в оптимальних кондиціях Анатолій Трубін, Владислав Ванат, Віктор Циганков і Георгій Судаков. Усі вони або пропустили частину підготовки до сезону, або вимушені не грати за тренерським рішенням у клубах.

Історія протистоянь з Угорщиною

Саме із західними сусідами збірна України провела свій історичний перший матч після здобуття Незалежності – тоді ми програли в Ужгороді 1:3.

Згодом була ще одна товариська гра, і знову поразка, але вже 1:2. Як не дивно, після цього шляхи команд ніколи не перетинались, ні в офіційних матчах, ні у контрольних.