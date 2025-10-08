Артем Довбик после трансфера в Рому стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-2024/2025. В начале нынешней кампании он потерял свои позиции и почти не имел игровой практики, но в последнее время ситуация улучшилась.

В двух крайних турах чемпионата Италии украинец отмечался результативными действиями. Однако его выступления совсем не нравятся бразильскому журналисту Роберто Пато Моуре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Retesport.

Читайте также ПСЖ пробил дно: клуб Забарного опубликовал видео под российскую песню

Что сказал журналист о Довбике?

В комментарии итальянскому изданию он резко раскритиковал Артема Довбика. По мнению бразильца, форвард сборной Украины является проблемой для Ромы и журналист вылил целый "поток сознания" на уроженца Черкасс.

Рома находится в руках такого замечательного тренера, как Гасперини, почему он все еще настаивает на этом украинском ничтожестве в атаке? Это один из самых больших провалов в мировом футболе. Когда он выходит на поле, становится первым защитником соперников. Если бы у Ромы был центральный нападающий, они бы уже самостоятельно возглавляли Серию А. Довбик – это угроза для общества, это ужасно,

– сказал Моуре.

Отметим, что сейчас Артем Довбик находится в лагере сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на ЧМ-2026. "Сине-желтые" сыграют 10 и 13 октября против Исландии и Азербайджана соответственно.

Напомним, что в последнем поединке против Фиорентины украинец отдал результативную передачу. После финального свистка Джан Пьеро Гасперини заявил, что доволен выступлением Артема Довбика.

"Довбик хорошо сыграл, а это было нелегко. Нам удалось прервать атаки соперника и создать моменты, которые мы потом не смогли реализовать", – цитирует Гасперини Voce Giallo Rossa.

Как Довбик отдал ассист в игре с Фиорентиной: смотрите видео

Как выступает Довбик в сезоне-2025/2026?