Главный тренер Ромы хочет продать Довбыка: футболисту нашли замену в АПЛ

После завершения сезона 2024/2025 Клаудио Раньери покинул Рому, а "волков" возглавил Джан Пьеро Гасперини. Новый главный тренер римлян имеет свое видение игры команды и не рассчитывает на Артема Довбыка.

Новоиспеченный наставник "джалоросси" уже нашел замену украинскому форварду. Гасперини намерен пригласить нападающего из чемпионата Англии, сообщает 24 канал со ссылкой на Estadio Deportivo.

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Кто может заменить Довбыка в Роме?

Джан Пьеро Гасперини хочет видеть в своей команде форварда из АПЛ. Главный тренер Ромы считает Расмуса Хойлунда отличным вариантом для своего проекта и идеальным нападающим для римского клуба.

Отметим, Гасперини уже знаком с форвардом Манчестер Юнайтед. Датский форвард работал с итальянским тренером в Аталанте, после чего перебрался в чемпионат Англии.

Чтобы подписать Расмуса Хойлунда Рома должна продать Артема Довбыка, ведь украинец не оправдал ожидания клуба. Однако Манчестер Юнайтед хочет получить за нападающего сборной Дании не менее 40 миллионов евро.

Статистика. Расмус Хойлунд в сезоне 2024/2025 забил 10 голов и выполнил 4 ассиста в 52 матчах за Манчестер Юнайтед. Тогда как Артем Довбык в составе Ромы отметился 17 голами и 4 результативными передачами за 45 матчей.

Ранее сообщали, что Артем Довбык может покинуть Рому в летнее трансферное окно этого года. Украинским форвардом интересуется гранд итальянской Серии А.