Тренер Ромы готов исключить Довбика из основы: травмы украинца снизили доверие от Раньери

Артем Довбик может потерять место в стартовом составе Ромы из-за постоянных травм. Наставник "волков" видит перспективы в Эльдоре Шомуродове.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проводит неоднозначный сезон в Роме. Летом 27-летний футболист перебрался в столицу Италии из Жироны за 30 миллионов евро.

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Довбик теряет доверие тренера

Впрочем, постоянные травмы и кризис внутри клуба не дают Артему зажигать за "волков". Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Tuttomercatoweb, Довбик близок к тому, чтобы потерять место в основе Ромы.

Из-за очередного повреждения украинец рискует пропустить матч Серии А против Комо, а также бой с Атлетиком в Лиге Европы. В целом же новый коуч римлян Клаудио Раньери из-за постоянных травм Довбика имеет больше доверия к его дублеру Эльдору Шомуродову.

Указывается также, что узбек лучше взаимодействует с командой, потому даже после восстановления от травмы Довбик может стать запасным игроком Ромы. Напомним, что контракт Артема с итальянским клубом действует вплоть до 2029 года.

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В текущем сезоне Артем записал на свой счет 13 голов и четыре ассиста в 33 матчах. Его команда занимает девятое место в чемпионате Италии., отставая от еврокубковой зоны на четыре балла. Также Рома продолжает борьбу в Лиге Европы., где в 1/8 финала будет играть против Атлетика.