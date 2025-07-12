Довбык завоевал доверие нового тренера Ромы: украинец сменил игровой номер

Довольно долго ходили слухи, что новый тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Артема Довбыка. Однако пока известно, что украинский форвард станет ключевой фигурой в проекте нового наставника.

Артем Довбык намерен продемонстрировать лучшую свою игру в Роме во главе с новым наставником. Украинский форвард даже сменил игровой номер на следующий сезон, сообщает 24 канал со ссылкой на RomaPress.

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Под каким номером будет играть Довбык?

Тэмми Абрахам покинул Рому и отправился в аренду в турецкий Бешикташ. Таким образом Артем Довбык забрал номер английского футболиста.

Украинский форвард будет выступать под номером 9 вместо 11, как в прошлом сезоне. В свое время "девятку" на спине носили такие легенды клуба, как Карло Анчелотти, Руди Феллер, Винченцо Монтелла и Роберто Пруццо.

По информации источника, Артем Довбык до начала подготовки с новым тренерским штабом начал заниматься отдельно. Украинский нападающий "волков" планирует решить все проблемы, связанные с коленом.

Джан Пьеро Гасперини верит в то, что Артем Довбык имеет большой потенциал. Новый тренер Ромы планирует сделать украинца ключевым игроком атаки в своей команде, подобрав схему, которая будет подходить под нападающего.

К слову. Артем Довбык в сезоне 2024/2025 сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. На счету украинского нападающего римлян 17 голов и 4 результативные передачи.

Ранее сообщали, что Артем Довбык рассказал, почему покинул Жирону летом 2024 года и перешел в Рому. Украинского форварда даже не соблазнили выступления в Лиге чемпионов.