Летом 2024 года Артем Довбик перешел из Жироны в Рому. До этого футболист выступал за испанскую Жирону, где демонстрировал блестящие результаты.

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Довбик о ситуации в Жироне

Футболист признался, что сам сделал выбор покинуть "каталонцев" и не жалеет об этом, пишет 24 канал со ссылкой на журналиста Игоря Цыганика.

Я видел, что происходит в Жироне. Мне говорили, чтобы я оставался, ведь Лига чемпионов и все такое, но из клуба ушло пять игроков. Ушел Савио, Коуту, надо было мне делать выбор. Я видел, что после такого сезона мне надо сделать следующий шаг,

– сказал Артем Довбик.

Справка. В текущем сезоне Артем Довбик провел на клубном уровне 45 матчей. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий матч Рома сыграет на выезде против Торино. Противостояние состоится 25 мая в 21:45 по киевскому времени.