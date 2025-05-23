Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. До цього футболіст виступав за іспанську Жирону, де демонстрував блискучі результати.

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Довбик про ситуацію в Жироні

Футболіст зізнався, що сам зробив вибір покинути "каталонців" і не шкодує про це, пише 24 канал з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Я бачив, що відбувається в Жироні. Мені казали, щоб я залишався, адже Ліга чемпіонів і все таке, але з клубу пішло п'ять гравців. Пішов Савіо, Коуту, треба було мені робити вибір. Я бачив, що після такого сезону мені треба зробити наступний крок,

– сказав Артем Довбик.

Довідка. В поточному сезоні Артем Довбик провів на клубному рівні 45 матчів. У них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє на виїзді проти Торіно. Протистояння відбудеться 25 травня о 21:45 за київським часом.